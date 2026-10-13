Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ πληγώνουν την άμυνα των Σέρβων
Ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά φέτος κάνει θραύση στην άμυνα και προηγείται με 28-35 στην έδρα της Παρτίζαν, όπου έχει την τιμητική του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι πράσινοι έχουν βρει τους τρόπους και στην επίθεση δημιουργήσουν θέμα στους Σέρβους.
Ο Χέιζ-Ντέιβις διάβασε την άμυνα και έφτασε μέχρι μέσα για το καλάθι, ενώ ο Ματίας Λεσόρ βρήκε στόχο με σουτάκι μέσης απόστασης στο τέλος του ημιχρόνου.
Δείτε τα καλάθια τους
Nigel is getting HEATED 🔥👀 https://t.co/Hq9WPHIKQr— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 13, 2026
MATHIAAAS MID RAAANGE 😮💨 https://t.co/9gNT7S1p2S— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 13, 2026
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