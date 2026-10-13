Δείτε τα καλάθια Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις που χτύπησαν στις αδυναμίες της άμυνας της Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά φέτος κάνει θραύση στην άμυνα και προηγείται με 28-35 στην έδρα της Παρτίζαν, όπου έχει την τιμητική του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι πράσινοι έχουν βρει τους τρόπους και στην επίθεση δημιουργήσουν θέμα στους Σέρβους.

Ο Χέιζ-Ντέιβις διάβασε την άμυνα και έφτασε μέχρι μέσα για το καλάθι, ενώ ο Ματίας Λεσόρ βρήκε στόχο με σουτάκι μέσης απόστασης στο τέλος του ημιχρόνου.

Δείτε τα καλάθια τους

Nigel is getting HEATED 🔥👀 https://t.co/Hq9WPHIKQr October 13, 2026