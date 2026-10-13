Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Το αφιέρωμα που του ετοίμασε η ομάδα
Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επιστροφή του στη Belgrade Arena να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη είσοδό του στο γήπεδο, οι εξέδρες πήραν... φωτιά, ενώ η σερβική ομάδα είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιερωματικό βίντεο που επαιξε στο cube λίγο πριν το τζάμπολ προκαλώντας συγκίνηση.
Δείτε το βίντεο
Željko Obradović!🖤🤍 #KKPartizan #EuroLeague https://t.co/RdJyhSwjwo— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026
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