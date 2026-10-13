Ένα ξεχωριστό βίντεο είχε ετοιμάσει η Παρτίζαν για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επιστροφή του στη Belgrade Arena να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη είσοδό του στο γήπεδο, οι εξέδρες πήραν... φωτιά, ενώ η σερβική ομάδα είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιερωματικό βίντεο που επαιξε στο cube λίγο πριν το τζάμπολ προκαλώντας συγκίνηση.