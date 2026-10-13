Τρομερή ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε στο Βελιγράδι κατά την είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το Παρτίζαν - Παναθηναϊκός.

Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επιστροφή του στη Belgrade Arena να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μόλις ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» έκανε την είσοδό του στο γήπεδο, εκείνο σείστηκε με τον κόσμο να τον χειροκροτά θερμά και να φωνάζει δυνατά και ρυθμικά το όνομά του.

H περσινή του αποχώρηση από την ομάδα μεσούσης της σεζόν είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις με τους Σέρβους φιλάθλους να προσπαθούν μάταια να τον μεταπείσουν, οπότε ήταν αναμενόμενη η τεράστια ανυπομονησία για την άφιξή του, ακόμα και ως αντίπαλος.

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