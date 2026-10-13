Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Σείστηκε η Belgrade Arena στην είσοδο του Ομπράντοβιτς
Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επιστροφή του στη Belgrade Arena να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Μόλις ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» έκανε την είσοδό του στο γήπεδο, εκείνο σείστηκε με τον κόσμο να τον χειροκροτά θερμά και να φωνάζει δυνατά και ρυθμικά το όνομά του.
H περσινή του αποχώρηση από την ομάδα μεσούσης της σεζόν είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις με τους Σέρβους φιλάθλους να προσπαθούν μάταια να τον μεταπείσουν, οπότε ήταν αναμενόμενη η τεράστια ανυπομονησία για την άφιξή του, ακόμα και ως αντίπαλος.
Δείτε το βίντεο
The return of the LEGEND! 🤩 Željko Obradović is back in Belgrade Arena! 👏 #RivalrySeries https://t.co/Zax6FAPWNB— EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026
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