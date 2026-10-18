Γιαπλές: «Θέλαμε να ήμασταν ανταγωνιστικοί κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Θανάσης Γιαπλές μίλησε για την εικόνα των Βίκος Φαlcons στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Οι Βίκος Φαlcons έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως οι πρωταθλητές πήραν άνετα τη νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενήθηκε στα Γιάννενα για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League και επικράτησε με 79-68.

Ο προπονητής του Βίκου, Θανάσης Γιαπλές, έκανε το δικό του σχόλιο μετά την αναμέτρηση και είπε ότι ήθελε η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική κόντρα στον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο πέτυχε.

Ο Γιαπλές είπε

«Θέλαμε να ήμασταν ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα το καταφέραμε. Παίξαμε αρκετά καλά, αλλά η πραγματική απόσταση των ομάδων είναι διαφορετική, αφού ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος και προερχόταν από δύο δύσκολα παιχνίδια. Αλλά πιστεύω πως σε αυτό το επίπεδο τα πήγαμε πολύ καλά. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν. Πιστεύω τα καταφέραμε στην πρώτη εμφάνιση μπροστά στους φιλάθλους μας».