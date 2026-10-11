Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, που έκανε μεγάλη εμφάνιση στη Sunel Arena και επικράτησε με 99-83 για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Στην άδεια (λόγω τιμωρίας) Sunel Arena, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να διπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχθηκε τον Κολοσσό για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League και παρά την τρομερή προσπάθεια του Κολοσσού που πάλεψε μέχρι το φινάλε, πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 99-83.

Μία αγχωτική νίκη πριν από τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague στην Ισπανία, με τους Ροδίτες να κερδίζουν τις εντυπώσεις στην αναμέτρηση.

Απίθανα πράγματα από τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (4/6 βολές, 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος σε 23 λεπτά.

Ολυμπιακός - Κολοσσός: αγώνας

Ο Φουρνιέ με τρίποντο, είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Μπάρνετ να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 09:25. Με τρίποντα των Νετζήπογλου και Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα έξι πόντων, όμως ο Κολοσσός με επίσης δύο εύστοχες προσπάθειες από τα 6.75μ. είχε ισοφαρίσει σε 9-9 στο 06:55. Με έξι διαδοχικούς πόντους, οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 15-9 στο 05:25. Με δίποντο του Κρούζερ και τρίποντο του Τσιακμά, οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει σε 20-19 στο 02:56, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 27-22.

Ο Μοντέρο είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Κολοσσό να απαντάει με τρίποντο του Κρούζερ και δίποντο του Μπάρνετ για το 29-27 στο 09:05. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά με 39-31 στο 06:12, με τον Πάπας να πετυχαίνει δύο διαδοχικά τρίποντα. Στο 02:58, μετά από δίποντο του Χολ και τρίποντο του Παπανικολάου, η διαφορά ήταν διψήφια για πρώτη φορά (46-35). Ο Ολυμπιακός είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 54-41, χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Μοντέρο.

Οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Καμπερίδη να απαντάει με τρίποντο για το 58-44 στο 08:19. Ο Χάρις με βολές είχε σκοράρει για το 62-49, με τους Νετζήπογλου και Βεζένκοβ να ευστοχούν σε δίποντα για το 66-49 στο 05:45. Ο Καράμπελας με δίποντο είχε ρίξει τη διαφορά στους 11 (70-59), με τον Φουρνιέ να σκοράρει τρίποντο για το 73-59 στο 02:50. Οι Ροδίτες είχαν μειώσει στους εφτά με επιμέρους σκορ 8-1, ωστόσο με τρίποντο του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 77-67.

Ο Γουίλις με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Χολ και Μοντέρο να απαντάνε με μία βολή ο καθένας, για το 79-70 στο 08:21. Ο Κολοσσός με δίποντο του Μάνιον και βολή του Απσον, είχε μειώσει στους έξι πόντους στο 04:20 (85-79). Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 02:56 (Μοντέρο) μέχρι το 01:21 (Εντζάι), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 96-80. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στη νίκη με 99-83.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Είχε σε καταπληκτική μέρα τον Γιαν Μοντέρο που πέτυχε 30 πόντους και «καθάρισε» το ματς στο τέλος.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Γιαν Μοντέρο 30 πόντους (4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΣΤΗΣ...Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους.

ΗΤΗΜΕΝΝΟΣ ΑΛΛΑ...Εξαιρετικός ο Γουίλις με 13 πόντους και ο Καμπερίδης με 12π.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.. Ο Χολ που έμεινε στους 5 πόντους σε 17 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα τρίποντα του αγώνα. (14/28, 50%) ο Ολυμπιακός, (18/36), 50% ο Κολοσσός.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players STARTERS 0 C. Miller-McIntyre 18:44 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 3 2 4 0 0 6 -2 14 S. Vezenkov 20:44 16 4/6 66% 3/4 75% 1/2 50% 7/7 100% 1 3 4 1 2 0 0 0 9 19 21 O. Netzipoglou 19:18 10 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 3/4 75% 0 1 1 2 2 2 1 1 5 10 33 N. Milutinov 20:00 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/3 66% 3 7 10 2 0 1 1 0 2 14 94 E. Fournier 25:22 14 6/12 50% 4/5 80% 2/7 28% 0/2 0% 1 2 3 3 4 1 1 1 9 13 BENCH 4 G. Bourneles 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 G. Papathanasiou (Papas) 13:08 6 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 8 J. Montero 23:28 30 10/15 66% 4/7 57% 6/8 75% 4/6 66% 0 1 1 3 0 1 4 0 12 30 16 K. Papanikolaou (C) 20:00 8 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 3 5 2 1 0 0 0 14 12 24 M. Ndiaye 22:12 6 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 2/2 100% 1 4 5 2 2 1 1 0 16 11 29 A. Karagiannidis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall 17:04 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 1 0 0 2 1 5 10 Team / Coach 0 0 0 1 0 TOTAL 200:00 99 33/56 58% 19/28 67% 14/28 50% 19/26 73% 8 23 31 20 15 10 10 3 123