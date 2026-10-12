Φουρνιέ: Το trash talking, το fantasy, ο ύπνος του Βεζένκοβ και το back to back
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε την ευκαιρία στον Εβάν Φουρνιέ να πει την άποψη του για κάποια θέματα μέσω του παιχνιδιού «agree or disagree». Πήρε θέση για το trash talking, για fantasy και για μπασκετικές προλήψεις.
Αλλά αυτό που έκλεψε την παράσταση είναι όταν ρωτήθηκε για το αν είναι... foul να ποστάρεις τον συμπαίκτη σου όταν κοιμάται. Στο video βγήκε η φωτογραφία του Βεζένκοβ που κοιμόταν και η αντίδραση του Γάλλου ήταν όλα τα λεφτά και παραδέχθηκε πως αυτός ήταν ο υπεύθυνος!
Δείτε και το τι απάντησε στην ερώτηση αν θα πάρει δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τίτλο ο Ολυμπιακός.
👀 Agree or disagree with @EvanFourmizz Are you on Evan’s side? Let us know in the comments! 👇 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/Fk3olPndnW— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.