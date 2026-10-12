Φουρνιέ: Το trash talking, το fantasy, ο ύπνος του Βεζένκοβ και το back to back

Ο Εβάν Φουρνιέ έπαιξε «agree or disagree» σε ενδιαφέροντα θέματα γύρω από το μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε την ευκαιρία στον Εβάν Φουρνιέ να πει την άποψη του για κάποια θέματα μέσω του παιχνιδιού «agree or disagree». Πήρε θέση για το trash talking, για fantasy και για μπασκετικές προλήψεις.

Αλλά αυτό που έκλεψε την παράσταση είναι όταν ρωτήθηκε για το αν είναι... foul να ποστάρεις τον συμπαίκτη σου όταν κοιμάται. Στο video βγήκε η φωτογραφία του Βεζένκοβ που κοιμόταν και η αντίδραση του Γάλλου ήταν όλα τα λεφτά και παραδέχθηκε πως αυτός ήταν ο υπεύθυνος!

Δείτε και το τι απάντησε στην ερώτηση αν θα πάρει δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τίτλο ο Ολυμπιακός.