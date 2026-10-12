Βλαχόπουλος για το περιστατικό στη Sunel Arena: «Στις τουαλέτες απαγορεύεται να υπάρχουν κάμερες, δεν ευθύνονται οι ομάδες»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος πήρε θέση στο Gazz Floor by Novibet σχετικά με τα γκράφιτι που εντοπίστηκαν στις τουαλέτες της Sunel Arena, μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Εφές.

Η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Sunel Arena κόντρα στην Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague, συνοδεύτηκε από φθορές σε χώρους του γηπέδου των Λιοσίων.

Συγκεκριμένα, στις τουαλέτες του κλειστού σταδίου της ΑΕΚ εντοπίστηκαν γκράφιτι με αναφορές στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, μια ζημιά την οποία θα αποκαταστήσει η ΚΑΕ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τα έξοδα.

Με αφορμή την έντονη συζήτηση που προκάλεσε το περιστατικό αυτό, ο Βασίλης Βλαχόπουλος πήρε θέση στο Gazz Floor by Novibet αναφέροντας πως δεν είναι ευθύνη των ομάδων τέτοιου είδους βανδαλισμοί, καθώς είναι αδύνατο να τοποθετήσουν κάμερες στον χώρο της τουαλέτας.