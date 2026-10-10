Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για το πρώτο «εντός» έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού, την εικόνα στη νίκη επί της Εφές, αλλά και τη βελτιωμένη άμυνα της ομάδας.

Υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η ομάδα μπορεί να έχει ξεσπιτωθεί, καθώς γίνονται οι εργασίες στο ΣΕΦ, όμως οι κερκίδες στη Sunel Arena απέκτησαν ερυθρόλευκο χρώμα και το κλίμα ήταν πανηγυρικό, στην «πρώτη» των Πειραιωτών, εντός έδρας.

Η αναμέτρηση στα Ανω Λιόσια, συνδυάστηκε και με μία μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, πέρασε το εμπόδιο της Εφές με 89-66, σε ένα παιχνίδι που όσο κυλούσε ο χρόνος, γινόταν όλο και πιο απολαυστικό, με τους «ερυθρόλευκους» να πατάνε το πόδι στο γκάζι.

Οι επιθετικές αρετές του Ολυμπιακού είναι γνωστές και υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να κάνουν «ζημιά» στους αντιπάλους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ. Παίζει πιο πολύ on ball η ομάδα, κάνει γρήγορες επιθέσεις και έχει πολλά συστήματα, για να βρει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι.

Ποιος θα το περίμενε ότι σε αγώνα που σκόραρε 89 πόντους, οι βασικοί σκόρερ της ομάδας (Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ), θα μένανε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων, με 9, 7 και 4 αντίστοιχα. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με μοναδικούς διψήφιους τους Μοντέρο (15) και Τζόουνς (11).

Το κλειδί για τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει με την άμυνα. Πόντους, θα βρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γιατί ξεχειλίζει από ταλέντο στην επίθεση. Αμα καταφέρει να παίξει καλή και σωστή άμυνα, τότε η επιτυχία είναι... δεδομένη. Σε κανένα δεκάλεπτο η Εφές, δεν μπόρεσε να βάλει πάνω από 18 πόντους και το πόσο αυτοπεποίθηση πήρε από την άμυνα ο Ολυμπιακός, φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο (9 πόντοι), οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν από 26 πόντους στην πρώτη περίοδο και από 27 στην τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα.

Στο ημίχρονο είχε 8 ασίστ και 9 λάθη, ενώ στο τέλος του αγώνα, είχε 23 ασίστ (15 στο δεύτερο ημίχρονο) και 13 λάθη (μόλις 5 στο δεύτερο ημίχρονο). Ατομικά τώρα, εξαιρετικό παιχνίδι έκανε ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος ήταν κορυφαίος στην άμυνα. Ο Αμερικανός είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά, με το +/- του την ώρα που ήταν στο παρκέ, να είναι +32 (!) για τον Ολυμπιακό.

Ο Εμπάι Εντζάι ήταν πολύ καλός για ένα ακόμη ματς (9 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 1 λάθος σε 18 λεπτά), ενώ βοήθησε πολύ ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 16 λεπτά.

Ο Φουρνιέ που έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα (7 πόντοι) βοήθησε πολύ στην άμυνα και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ ο Μοντέρο έκανε... σόου στα τελευταία λεπτά, ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Τα δύο πρόσωπα που θέλω να σταθώ όμως, είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Σέρβος στην επιστροφή του σε ματς EuroLeague, έμεινε για 15 λεπτά στο παρκέ έχοντας 4 πόντους, 9 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 6 επιθετικά) και 2 ασίστ. Ο «Μίλου» είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, δίνει μέγεθος, βοηθάει στην άμυνα και εκτός ότι μπορεί να απειλήσει κάτω από το καλάθι, έχει πολύ υψηλό μπασκετικό iq, καθώς μπορεί να μοιράσει την μπάλα, άμα δεχθεί διπλό μαρκάρισμα.

Ο ΜακΙντάιρ, από την άλλη, που «ξέσπασε» στο ματς με τον Ηρακλή, έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο το τι είναι ικανός να κάνει. Τα βρήκε λίγο σκούρα με τον Στραζέλ στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος, όχι μόνο βελτίωσε την άμυνά του, αλλά μπόρεσε να φανεί επιδραστικός στην επίθεση. Τελείωσε το παιχνίδι με το δεύτερο μεγαλύτερο PIR για τον Ολυμπιακό και είχε 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 13 λεπτά.

ΥΓ: Ο coach Μπαρτζώκας έκανε εξαιρετικό rotation και μοίρασε πολύ καλά τους χρόνους. Δοκιμάζει ακόμα πράγματα και σχήματα, είναι απολύτως λογικό, μιας και είμαστε πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν.