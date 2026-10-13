Το Basketball Champions League δημοσίευσε τα Power Rankings της διοργάνωσης μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής. Πού βρίσκονται η ΑΕΚ και το Περιστέρι.

Το Basketball Champions League ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο X, τα Power Rankings των ομάδων μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ και το Περιστέρι βρίσκονται χαμηλά, παρά το γεγονός πως ξεκίνησαν νικηφόρα στις πρεμιέρες τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση του Ντράγκαν Σάκοτα, η φιναλίστ της προηγούμενης σεζόν καταλαμβάνει τη 10η θέση, ενώ οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης», του Βασίλη Ξανθόπουλου, βρίσκονται στην 14η θέση.

Η κορυφή είναι ισπανική... υπόθεση, αφού στο 1-2 βρίσκονται η Μάλαγα και η Μπιλμπάο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η περσινή κάτοχος, Ρίτας Βίλνιους, στην τέταρτη θέση είναι η Τράμπζονσπορ του Αϊζάια Κάνααν, ενώ την πεντάδα κλείνει η γαλλική Σολέ. Η Μπανταλόνα είναι μόλις στην όγδοη θέση της σχετικής λίστας.

Αναλυτικά τι αναφέρει η διοργανώτρια αρχή για την ΑΕΚ:

«Ο MVP έκανε τα... δικά του και ο Τομά Ερτέλ ήταν καθοριστικός, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση του BCL. Ωστόσο, παρά το θράσος του Μπάρτλεϊ και τις ηρωικές προσπάθειες του Ερτέλ, η ομάδα υπέστη οδυνηρή ήττα από τον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σάββατο, γεγονός που μας κάνει να αμφισβητούμε τα πάντα. Θα αξιοποιήσουν αυτό το διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για να δουλέψουν στα σημεία που χρειάζεται, καθώς ακολουθούν δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Μύκονο και την Αντβέρπ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν το 2 στα 2 σε αυτά τα ματς, αν θέλουν να δουν βελτίωση στην πορεία τους».

Αναλυτικά τι αναφέρει η διοργανώτρια αρχή για το Περιστέρι:

«Κοίτα να δεις! Το Περιστέρι μετράει το απόλυτο σε τρία παιχνίδια, οπότε... ίσως να μπορούσε να βρίσκεται ψηλότερα στα Power Rankings. Εντάξει, ας πούμε… σίγουρα, ίσως. Ωστόσο, η μεγαλύτερη νίκη τους στη σεζόν ήταν με διαφορά έξι πόντων και δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμα κανένα από τα μεγαθήρια της Ελλάδας, οπότε ας μην ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά μετά από τρεις νίκες. Θα ενθουσιαστούμε αν διατηρήσουν το αήττητο μετά τα παιχνίδια τους με τη Βαρέζε και τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα. Δύσκολο...».