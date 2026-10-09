Ανακαλύπτοντας την αξία της άμυνας

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είδε τον Ολυμπιακό να ανακαλύπτει εκ νέου την αξία της άμυνας και να ξαναβάζει το τρένο στις ράγες.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με ένα εκκωφαντικό +23 απέναντι στην Αναντολού Εφές, αλλά τουλάχιστον μας άφησε ένα σουβενίρ για να αντιμετωπίσουμε ην πλήξη που φαίνεται ότι θα είναι ο χειρότερος εχθρός μας αυτό το χειμώνα, όσο οι «αιώνιοι» ισοπεδώνουν τον ανταγωνισμό. Τα 30 λεπτά υποδειγματικής άμυνας και καλούτσικης επίθεσης συνοδεύτηκαν από ένα κακομούτσουνο δεκάλεπτο , το οποίο υπενθύμισε ότι μέσα στις χρυσοποίκιλτες φανέλες κατοικούν θνητοί.

Μνημείο τσαπατσουλιάς, το dvd της δεύτερης περιόδου (όπου ο Ολυμπιακός έβαλε 9 πόντους με 4/20 σουτ και σωρεία λαθών) θα μείνει για να υπενθυμίζει πόσο κακή μπορεί να γίνει μία καλή ομάδα όταν στραβοξυπνήσει και ντυθεί στο σκοτάδι.

Ο Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ επιδόθηκαν σε διαγωνισμό λιθοβολίας, ο Τζόζεφ θύμιζε ελαφάκι σε παγοδρόμιο, ο Εντιάι πάσχιζε να δικαιώσει αυτούς που λένε ότι δεν γίνεται ένας σχετικά ανώνυμος να γίνει εν μία νυκτί «παίκτης Ολυμπιακού», ο Ντάνστον κουβαλούσε τα 40 χρόνια του σε κάθε κίνηση, ο Παπανικολάου έδειχνε έτοιμος να συμπληρώσει αίτηση συνταξιοδότησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φόρεσε εκείνο το παράξενο ξινισμένο ύφος και έσπευσε να ξαναστείλει τους πενταδάτους του στο παρκέ πολύ νωρίτερα απ’ όσο θα ήθελε, αλλά τα χέρια ήταν παγωμένα μακριά από τη θαλπωρή του ΣΕΦ και η εικόνα δεν άλλαξε αισθητά. Μέχρι την ανάπαυλα, τουλάχιστον. Μέχρι να εμφανιστεί στο παρκέ ο κανονικός Ολυμπιακός.

Όταν μοιράστηκε η λυπητερή του πρώτου ημιχρόνου, ο παλιόφιλος Πάμπλο Λάσο κοίταζε το ταμπλό και δεν πίστευε στην τύχη του. Η διαφορά είχε μειωθεί από τους 10 πόντους του δεκαλέπτου στους 4 παρ’ όλο που η Εφές δεν είχε πάρει το παραμικρό από τα αστέρια της (Λόιντ, Πέιν, Σάριτς, Φερνάντο). Η ίδια ομάδα που στο ξεκίνημα έμοιαζε συμβιβασμένη με ένα άδοξο και πρόωρο ρέκβιεμ στη σεζόν (ένεκα του τραυματισμού του Μάικ Τζέιμς) άρχισε να πιστεύει στο θαύμα. Δεν είναι δα πολύ καλύτερή της η Βίρτους, που νίκησε τον Ολυμπιακό την περασμένη Παρασκευή.

Ωστόσο, το όραμα των Τούρκων ήταν αντικατοπτρισμός, αφού με το ξεκίνημα της γ’ περιόδου επέστρεψαν στο προσκήνιο η σοβαρότητα, η αυτοσυγκέντρωση και ο πλουραλισμός. Ναι, και η ξεχασμένη αρετή που λέγεται άμυνα! Όπως και την Κυριακή στο Ιβανώφειο, το σκοράρισμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε τον Ολυμπιακό πιο πολυδιάστατο και γενικώς καλύτερο.

Η αμυντική επίδοση και η ομαδικότητα των υπολοίπων βοήθησαν ώστε να ξαναμπούν ένας ένας στο παιχνίδι όλοι όσοι σούταραν τούβλα (3/17 τρ.) ώσπου να μάθουν τα καλάθια. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έβαλε όλους τους πόντους του στο δεύτερο μέρος, ο Γιαν Μοντέρο πέτυχε 14 από τους 16 μετά το 25ο λεπτό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τα ίδια.

Ο Γιώργος Μπαρζώκας βρήκε ευκαιρία να δώσει ανάσες σε καταπονημένους παίκτες όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο πενταδάτος απόψε Εβάν Φουρνιέ. Επίσης, έσπευσε να κάνει πειραματισμούς πάνω στο φάντασμα της Εφές. Διότι τι άλλο από πείραμα ήταν η συνύπαρξη του Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ στην ίδια (την εφεδρική έστω) πεντάδα;

«Σε αυτή τη Λίγκα δεν πας πουθενά διχως άμυνα», σχολίασε ο Μπαρτζώκας. «Το δύσκολο είναι να πείσω και τους παίκτες μου. Είναι κάτι που δουλεύουμε μέρα με τη μέρα, προπόνηση με προπόνηση». Μελετώντας το φύλλο της στατιστικής, ο προπονητής του Ολυμπιακού καμάρωνε (όχι μόνο για το 66 της Εφές, αλλά και) για τις 23 ασίστ και για τα 21 επιθετικά ριμπάουντ, με τα οποία διορθώνονταν τα άστοχα σουτ: Μιλουτίνοφ 6, Εντιάι 5, Τζόουνς 4. Απόντος του Χολ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρήκε χρυσή ευκαιρία για να υπογραμμίσει την αξία του για αυτή την ομάδα.

Το κλειστό των Λιοσίων έκανε παίκτες και φιλάθλους να αισθάνονται σαν να βρίσκονται σε κάποιο φιλικό τουρνουά, π.χ. του Ηρακλείου ή ης Λευκωσίας, αλλά δεν παύουν να είναι μία ζεστή έδρα με τον αντίπαλο να αισθάνεται τα χνώτα των οπαδών, στοιχείο που θα αποδειχθεί χρήσιμο στην πορεία της σεζόν. Και ήταν και όσο …κόκκινο χρειαζόταν! Ούτε ψύλλος στον κόρφο όσων ιδρώνουν και ξεϊδρώνουν για να αλλάζουν το τοπίο εν μία νυκτί. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο δανεικό σπίτι του το μεσημέρι της Κυριακής.

Βάζω παύλα δίπλα στην τελεία και σπεύδω ταχέως στο στούντιο του Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε από νωρίς, με Ιωάννη Παπαπέτρου, Στέφανο Μακρή, Παντελή Μπούτσκο και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν έχετε παρά να κλικάρετε σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο για να κοπιάσετε στην παρέα μας. Εάν χάσατε το πρώτο ήμισυ της εκπομπής, μπορείτε να το δείτε και αύριο με τον πρώτο καφέ της ημέρας. Και έχετε το νου σας, διότι από βδομάδα επιστρέφει και το αγαπημένο σας Old School για τα περαιτέρω.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.

