Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «ερυθρόλευκων»
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Αντιμετώπισε την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και επικράτησε με 89-66.
Μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στη «Sunel Arena», εκεί όπου θα δίνει τα παιχνίδια της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του και πλέον έχει 3-1 στη EuroLeague. Πλέον η προσοχή θα στραφεί στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν.
Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη (13/10), θα φιλοξενηθούν στην Ισπανία από τη Βαλένθια, στις 22:00.
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