Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού, που επιστρέφει στην Ισπανία μετά την πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Αντιμετώπισε την Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και επικράτησε με 89-66.

Μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στη «Sunel Arena», εκεί όπου θα δίνει τα παιχνίδια της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του και πλέον έχει 3-1 στη EuroLeague. Πλέον η προσοχή θα στραφεί στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη (13/10), θα φιλοξενηθούν στην Ισπανία από τη Βαλένθια, στις 22:00.