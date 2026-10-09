Ο Γιαν Μοντέρο και ο Τάισον Γουόρντ αποφάσισαν να... ανταλλάξουν χτενίσματα εν όψει του Ολυμπιακός - Εφές.

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, στη SUNEL Arena αντιμετωπίζοντας την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ωστόσο, πέρα από την «ερυθρόλευκη» SUNEL Arena, την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δράση και τον πενταδάτο Εβάν Φουρνιέ για πρώτη φορά φέτος, αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι μία... στυλιστική επιλογή.

Συγκεκριμένα, ο Γιαν Μοντέρο επέλεξε να αφήσει... αφάνα αντί τα χαρακτηριστικά του πλεξουδάκια, εν αντιθέσει με τον Τάισον Γουόρντ που ακολούθησε το προηγούμενο χτένισμα του συμπαίκτη του.