Ο Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε ως βασικός shooting guard του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές, με τον Ντόρσεϊ να είναι στον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στη Sunel Arena, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο γήπεδο, επιφύλασσε μία μικρή... έκπληξη στη βασική πεντάδα. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά φέτος, ξεκίνησε ο Εβάν Φουρνιέ, ως shooting guard.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, επίσης για πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, να αρχίσει το παιχνίδι από τον πάγκο.

Η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές

ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Τζόουνς