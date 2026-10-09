Ολυμπιακός - Εφές: Βασικός Φουρνιέ, πάγκο ο Ντόρσεϊ για πρώτη φορά
Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στη Sunel Arena, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο γήπεδο, επιφύλασσε μία μικρή... έκπληξη στη βασική πεντάδα. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά φέτος, ξεκίνησε ο Εβάν Φουρνιέ, ως shooting guard.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, επίσης για πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, να αρχίσει το παιχνίδι από τον πάγκο.
Η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές
ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Τζόουνς
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