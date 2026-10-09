Δείτε πως μπορεί να γίνει η μετακίνηση με τα Μέσα από τον Πειραιά στη SUNEL Arena, εκεί όπου απόψε (21:15) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και για πρώτη φορά φέτος θα αγωνιστεί στη SUNEL Arena, καθώς τα όλα τα προηγούμενα ματς σε Ελλάδα και Euroleague ήταν εκτός έδρας.

Ας δούμε τις επιλογές για τους φίλους των ερυθρόλευκων, που θα ξεκινήσουν από τον Πειραιά και θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο για να δουν από κοντά το ματς. Η πρώτη επιλογή είναι η προαστιακός και η δεύτερη ο ηλεκτρικός σε συνδυασμό με το λεωφορείο Β12.

Επιλογή 1: Προαστιακός

Πάρε τον Προαστιακό της γραμμής Πειραιάς-Αθήνα–Κιάτο και κατέβα στον σταθμό Άνω Λιοσίων. Η διαδρομή με το τρένο διαρκεί περίπου 40 λεπτά.

Από τον σταθμό θα χρειαστείς επιπλέον μετακίνηση με τοπικό λεωφορείο ή ταξί (5 λεπτά μέχρι τη SUNEL Arena). Με τα πόδια είναι περίπου 35 λεπτά!

Από τη στάση κοντά στον σταθμό του Προαστιακού (επί της οδού Φυλής, λεωφορεία Β12, 712, 723, κ.ά.), μπορείτε να επιβιβαστείτε σε τοπικό λεωφορείο με κατεύθυνση προς τα Άνω Λιόσια και να αποβιβαστείτε σε κοντινή στάση (όπως Αγίου Νεκταρίου ή Παιδική Χαρά).

Επιλογή 2: Ηλεκτρικός και λεωφορείο Β12

Από Πειραιά πάρτε τη Γραμμή 1 προς Κηφισιά και αποβιβαστείτε στην Αττική.

Ακολούθως επιβιβαστείτε στο Β12 προς Άνω Λιόσια (Πανόραμα).

Κατεβείτε στη στάση «23η Φυλής» και περπάτησε περίπου 15 λεπτά μέχρι το γήπεδο

Επιλογή 3: Αττική Οδός

Αν κάποιος επιλέξει το ΙΧ του, τη μοτοσικλέτα του ή ακόμα και ταξί μπορεί να πάει μέσω Εθνικής Οδού. Αν επιλέξει να μετακινηθεί μέσω Αττικής Οδού, θα πρέπει να βγει στην έξοδο 5! Από εκείνο το σημείο μέχρι το γήπεδο είναι 1,8 χιλιόμετρα, σχεδόν 4 λεπτά οδήγηση.