Μήτογλου: «Ο Ομπράντοβιτς έχει βάλει τους δικούς του κανόνες, δεν υπάρχουν "εγώ" πλέον»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε και της Φενέρμπαχτσε κάνοντας νέα κυριαρχική εμφάνιση στο «T-Center» για να πάρει εύκολα τη νίκη με 92-74 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague.

Ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του ματς αναφέρθηκε στο συλλογικό πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα.

Αναλυτικά

«Δεν ήταν εύκολη νίκη. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια πολύ καλή ομάδα με βάθος στο ρόστερ της, οπότε ίσα ίσα. Θεωρώ πως συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Στο δεύτερο ημίχρονο ενώ η Φενέρ έκανε μια πτώση στις δυνάμεις της εμείς συνεχίσαμε να ανεβαίνουμε. Κρατήσαμε το επίπεδο ψηλά. Το ροτέισον ήταν φοβερό και κάποιοι παίκτες έκαναν απίστευτο παιχνίδι. Συνεχίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι

Τα στοιχεία είναι πολύ καλά. Εμείς το ζούμε στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις. Η χημεία μας είναι τρομερή. Όλα τα παιδιά είναι πρόθυμα να ακούσουν, έχουν εμπειρία παράλληλα να πουν οτιδήποτε θέλουν. Δεν υπάρχει "εγώ" πλέον. Ο κόουτς έχει βάλει τους δικούς του κανόνες σε άμυνα και επίθεση, αλλά το πιο σημαντικό είναι η χημεία μας και μέσα και έξω από το γήπεδο.

Να πούμε πως παίξαμε τέσσερα σερί παιχνίδια εντός έδρας, να ευχαριστήσουμε ξανά τον κόσμο μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε το καλό σερί μας εκτός έδρας, εκεί θα φανούνε πάρα πολλά πράγματα. Η συνολική προσπάθεια όλων των παικτών και του επιτελείου είναι αυτό που μας κάνει να φαινόμαστε τόσο καλοί στο παρκέ».