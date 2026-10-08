Ομπράντοβιτς: «Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιον, αυτός είναι ο Μπόνγκα, να συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε τώρα»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-74, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πραγματοποιεί δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Μίλησε για την άμυνα του «τριφυλλιού», ενώ στάθηκε στον Μπόνγκα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:
«Είναι αλήθεια ότι όταν έχεις πρόβλημα στην επίθεση πρέπει να προσπαθείς περισσότερο στην άμυνα. Πολλές φορές μας έκαναν παγίδες, αλλά έχουμε έμπειρους παίκτες και είχαν όλοι μεγάλη συνεισφορά. Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιον, αυτός είναι ο Μπόνγκα που ήταν τρομερός στην άμυνα. Πρέπει και στα επόμενα ματς να συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε τώρα»
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