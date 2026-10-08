Γιασικεβίτσιους: «Μας έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση, σε μια τέτοια έδρα δεν μπορείς να νικήσεις με αυτόν τον τρόπο»

Οι δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη flash interview αμέσως μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Παναθηναϊκό με 92-74.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε στη flash interview μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» με 92-74. Ο Λιθουανός κόουτς στάθηκε στα λάθη της ομάδας του και στη δυσλειτουργία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μας έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση. Έπαιξαν πιο σκληρά αμυντικά, χρησιμοποίησαν πιο σωστά τα φάουλ, κυνήγησαν τους καλύτερούς μας παίκτες. Σε μια τέτοια έδρα δεν μπορείς να νικήσεις με αυτό τον τρόπο, οπότε πρέπει να συγκεντρωθούμε και να βελτιωθούμε».