Γιασικεβίτσιους: «Μας έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση, σε μια τέτοια έδρα δεν μπορείς να νικήσεις με αυτόν τον τρόπο»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε στη flash interview μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» με 92-74. Ο Λιθουανός κόουτς στάθηκε στα λάθη της ομάδας του και στη δυσλειτουργία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Μας έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση. Έπαιξαν πιο σκληρά αμυντικά, χρησιμοποίησαν πιο σωστά τα φάουλ, κυνήγησαν τους καλύτερούς μας παίκτες. Σε μια τέτοια έδρα δεν μπορείς να νικήσεις με αυτό τον τρόπο, οπότε πρέπει να συγκεντρωθούμε και να βελτιωθούμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.