Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τον Παναθηναϊκό να βγαίνει από τα υγρά όνειρα του Ομπράντοβιτς και αναρωτιέται αν αυτή η ομάδα έχει σταματημό.

Το σχέδιο του Παναθηναϊκού να σκαρφαλώσει στους ώμους των οπαδών του και κοιτάζοντας από ψηλά να ολοκληρώσει με άπταιστη διαδρομή το (σχεδόν) σερί των 7 εντός έδρας αγώνων με τους οποίους ξεκινάει την ευρωπαϊκή σεζόν εξακολουθεί να λειτουργεί ρολόι. Μόνο που το πράγμα λειτουργεί ανάποδα: η ομάδα κουβαλάει τους φιλάθλους και όχι οι (εκστασιασμένοι) φίλαθλοι την ομάδα. Ποιος αντίπαλος θα μπορούσε να αντισταθεί στον αποψινό τυφώνα;

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να κατέφτασε στο ΟΑΚΑ με μηδενικό στη στήλη που δείχνει τις ευρωπαϊκές ήττες, μπορεί να ορθώνει τα στήθη όποτε συναντάει τις ομάδες μας, δεν παύει όμως να είναι η ίδια ομάδα που αγκομαχάει σαν το οτομοτρίς του πεζόδρομου Ιστικλάλ στους εγχώριους αγώνες και να παίζει χωρίς τον δικό της «Ναν», τον Σέιν Λάρκιν.

Με την Παρί και τη Βιλερμπάν, ωστόσο, δεν πρόκειται να τη μπερδέψει κανείς. Ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που την έκανε να μοιάζει με τα γαλλάκια και μετέτρεψε αυτό το ντέρμπι σε μονοχρωματική γιορτή.

Ο Παναθηναϊκός με ποιον μοιάζει; Με τον παλιό, καλό του εαυτό, που παρέδιδε σεμινάρια μπάσκετ, έκανε όλους τους παίκτες του να φαίνονται καλύτεροι απ’ ότι είναι, και ροκάνιζε τα ποδάρια των αντιπάλων μέχρι να νιώσουν αυτοί νάνοι. Τον Παναθηναϊκό της πρώτης εποχής Ομπράντοβιτς. Αλλά σε βερσιόν βγαλμένη από το μέλλον. Όπου όλα αρχίζουν από το μπλοκάκι του προπονητή, αλλά περνούν από τα χέρια των παικτών προτού σφραγιστούν από τον Ποντίφικα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στη σεκάνς που έφερε για πρώτο φορά τον Παναθηναϊκό στο +6, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πέτυχε ένα καλάθι ένας εναντίον πέντε, τελείωσε έναν αιφνιδιασμό από θέση οφσάιντ μεετά από τουρκικό καλάθι και σούταρε εύστοχο τρίποντο σε κατάσταση τρεις (εκ των οποίων ο ένας τρελός) εναντίον ενός, μπροστά ακριβώς στον Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος ένιωθε τα μαλλιά του να ασπρίζουν ακόμα περισσότερο και ταυτόχρονα μακάριζε την τύχη του και το παχύ πορτοφόλι του Γιαννακόπουλου.

Ακολούθησαν δύο ποσταρίσματα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, λίγο μπάσκετ του προπονητή δηλαδή, αλλά και μία ρηξικέλευθη πεντάδα της μίας (άψογης αμυντικής) κατοχής, χωρίς καθόλου γκαρντ! Η μοναδική αξιοσημείωτη απάντηση του Σάρας σε όλα αυτά ήταν να σημαδεύει τον μικρόσωμο Φρανσίσκο στην ελληνική άμυνα: σωστά μεν, προβλέψιμα και δίχως αποτέλεσμα δε.

Η διαφορά έφτασε τους 9 πόντους. Και ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς, που κρατάει τους αντιπάλους σε χαμηλό ρυθμό και στους 75-80 πόντους, δεν χάνει εύκολα τέτοιο προβάδισμα. Η Φενέρ βρέθηκε να χάνει με 20 πόντους προτού ξαναπάρει αναπνοή. Μη τα ξαναλέμε, ο Αταμάν δεν μένει πια εδώ.

Ο Παναθηναϊκός θα είχε καθαρίσει ευκολότερα το ματς εάν κατόρθωνε να τελειώσει τις αμυνάρες του με αξιόπιστο αμυντικό ριμπάουντ. Στο 62-47 του 27ου λεπτού, το κοντέρ της Φενέρ έγραφε ήδη 11 επιθετικά. Ο Ομπράντοβιτς, όμως, έλαμπε από καμάρι για το δημιούργημά του, μοίραζε πατρικά χάδια (π.χ. στο Νίκο Ρογκαβόπουλο) και χαμογελούσε πλατιά, όπως δεν τον έχουμε δει σχεδόν ποτέ να χαμογελάει μέσα σε γήπεδο.

Και όχι ακόμη να περιμένει τον Κέντρικ Ναν, τον Κώστα Σλούκα, ίσως και κάποιον ψηλό που αναζητείται. Μακριά από το ΟΑΚΑ θα πέσει και σε λακκούβες, αλλά για να είμαστε δίκαιοι αυτός ο βγαλμένος από το μέλλον τυφώνας μοιάζει ασταμάτητος. «Κύριε Νίκο, ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος αήττητος», είπε ένα νεούδι στο γραφείο. «Αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι θα τελειώσω πάλι το σχόλιό μου προτού ξεκινήσει η εκπομπή», του απάντησα. Η λέξη κλειδί είναι: «πάλι».

Την ερχόμενη (διαβολο)βδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα πρωτομπεί στο αεροπλάνο και ο Ομπράντοβιτς θα πάει στο Βελιγράδι για να συναντήσει το φάντασμα του Ομπράντοβιτς. Αυτό που κυκλοφορεί τους τελευταίους μήνες στη Μπεογκράτσκα, για να στοιχειώνει τι σήμερα όσων οραματίζονταν την Παρτίζαν πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Για όλα τα υπόλοιπα, κοπιάστε ευθύς αμέσως στην πίστα του Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε από νωρίς, με Ιωάννη Παπαπέτρου, Στέφανο Μακρή, Παντελή Μπούτσκο και σία. Δεν έχετε, παρά να κλικάρετε σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Εάν χάσατε το πρώτο ήμισυ της εκπομπής, μπορείτε να το δείτε αργότερα αντί κρεβατομουρμούρας. Και ετοιμαστείτε, διότι από βδομάδα επιστρέφει και το αγαπημένο σας Old School για τα περαιτέρω.