Παναθηναϊκός: Τα highlights του Φρανσίσκο από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
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Η EuroLeague ανάρτησε τις καλύτερες στιγμές του Σιλβέν Φρανσίσκο από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ του «τριφυλλιού» σε 20 λεπτά συμμετοχής, είχε 14 πόντους, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε το βίντεο με τα highlights του από το πρώτο ημίχρονο:
Absolute show from @S_CISCO_2 in the first half 🤯 #RivalrySeries https://t.co/2Am5t8CTzv— EuroLeague (@EuroLeague) October 8, 2026
@Photo credits: eurokinissi
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