Η EuroLeague ανάρτησε τις καλύτερες στιγμές του Σιλβέν Φρανσίσκο από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ του «τριφυλλιού» σε 20 λεπτά συμμετοχής, είχε 14 πόντους, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε το βίντεο με τα highlights του από το πρώτο ημίχρονο: