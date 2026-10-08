Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Ναν-Ουναΐ στο T-Center
Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί από κοντά ο Αζεντίν Ουναΐ.
Συγκεκριμένα ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός των «πρασίνων» βρίσκεται στο T-Center και βλέπει τον αγώνα της μπασκετικής ομάδας του «τριφυλλιού».
Μάλιστα συνομίλησε και με τον Κέντρικ Ναν, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιεύει τους δύο παίκτες, γράφοντας: «Δεν χρειάζεται λεζάντα».
No caption needed ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/bHxC6b7rDP— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 8, 2026
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