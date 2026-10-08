Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Ναν-Ουναΐ στο T-Center

Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Ναν-Ουναΐ στο T-Center

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Ναν-Ουναΐ στο T-Center
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Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στο «Telekom Center Athens» και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμαχτσε.

Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί από κοντά ο Αζεντίν Ουναΐ.

Συγκεκριμένα ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός των «πρασίνων» βρίσκεται στο T-Center και βλέπει τον αγώνα της μπασκετικής ομάδας του «τριφυλλιού».

Μάλιστα συνομίλησε και με τον Κέντρικ Ναν, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιεύει τους δύο παίκτες, γράφοντας: «Δεν χρειάζεται λεζάντα».

 
@Photo credits: x_paobcgr
     

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