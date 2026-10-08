Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έδωσε το «παρών» στο T-Center για πρώτη φορά μετά την ιστορία με το λάβαρο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρέθηκε στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, σε μια πολύ συμβολική βραδιά, για να δει το ματς στο πλευρό της Δέσποινας Γιαννακοπούλου και του Βασίλη Παρθενόπουλου.

Είναι γεγονός ότι το λάβαρο του Σέρβου θρύλου προέδρου της EuroLeague έχει επιστρέψει ξανά στην οροφή του γηπέδου, εκεί όπου βρισκόταν για χρόνια και εκεί όπου είχε συνδεθεί με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Η εικόνα του Μποντιρόγκα με το τρόπαιο της EuroLeague από τον θρίαμβο του 2000 στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και πάλι στη θέση της, κλείνοντας έναν κύκλο που είχε ανοίξει την περασμένη σεζόν και είχε προκαλέσει αρκετή συζήτηση.

🏀🔥Ο Μποντιρόγκα στο Telekom Center! https://t.co/4zBBtHUCS3 October 8, 2026

Η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Τότε, το λάβαρο είχε απομακρυνθεί από την οροφή του γηπέδου, σε μια κίνηση που ήρθε ως μέρος της αντίδρασης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις διαιτητικές αποφάσεις της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Τελικά ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναγνώρισε δημόσια πως η συγκεκριμένη επιλογή ήταν λανθασμένη. Στο podcast «EuroInsiders», ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού είχε μιλήσει ανοιχτά για τον Μποντιρόγκα, προαναγγέλλοντας παράλληλα την επιστροφή του λαβάρου.

«Γιατί όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν (Μποντιρόγκα) έχει υπάρξει θρύλος του Παναθηναϊκού. Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω από όλα, ο Ντέγιαν είναι φίλος μου. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει από το μπάσκετ, αλλά ένα πρόσωπο που παραμένει στο μπάσκετ και κατέχει μια συγκεκριμένη θέση. Κι όταν παραμένει στη σκηνή πρέπει και να σε χειροκροτούν και να σε κρίνουν. Οπότε δεν ήμουν ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, αλλά η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και αυτό θα διορθωθεί. Το μπάνερ θα επιστρέψει πολύ σύντομα», είχε αναφέρει τότε.

Η δέσμευση έγινε πράξη. Το λάβαρο επέστρεψε στην αρχική του θέση και, λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος ο Μποντιρόγκα έδωσε το «παρών» στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.