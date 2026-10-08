Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε στη EuroLeague, έπειτα από 175 μέρες, ενώ πραγματοποίησε και το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «πρασίνων».

Την επανεμφάνισή του στη EuroLeague έκανε ο Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, επέστεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, έπειτα από 175 μέρες. Ο Φαλ αγωνίστηκε τελευταία φορά στη EuroLeague στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 16 Απριλίου, πατώντας παρκέ για 01:23.

Στην είσοδό του στο «Telekom Center Athens» οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, χειροκρότησαν τον Γάλλο σέντερ, που πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού», κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.