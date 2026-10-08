Φαλ: Επέστρεψε στη EuroLeague, έπειτα από 175 μέρες
Την επανεμφάνισή του στη EuroLeague έκανε ο Μουστάφα Φαλ.
Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, επέστεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, έπειτα από 175 μέρες. Ο Φαλ αγωνίστηκε τελευταία φορά στη EuroLeague στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 16 Απριλίου, πατώντας παρκέ για 01:23.
Στην είσοδό του στο «Telekom Center Athens» οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, χειροκρότησαν τον Γάλλο σέντερ, που πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού», κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.