Αποθέωση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάρτηση του στο instagram μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ έβγαλε το καπέλο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με νέα κυριαρχική εμφάνιση στο «T-Center» επικράτησε εύκολα με 92-74 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όπως ήταν λογικό, έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είδε και μετά το τέλος της αναμέτρησης με ανάρτηση του αποθέωσε τη δουλειά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!», έγραψε μεταξύ άλλων για τον Ζοτς, του οποίου η δουλειά φαίνεται στο παρκέ, με το τριφύλλι να κυριαρχεί σε επίθεση και άμυνα. Στο πρώτο τόσο απαιτητικό τεστ στη Εuroleague φέτος, οι πράσινοι έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει της συνέχειας.

Η ανάρτηση του διοικητικού ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ

«Είναι τεράστια ικανοποίηση να βλέπεις να χτίζεται κάτι τόσο σπουδαίο, που λογικά δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά λόγος να καθίσεις στις θέσεις δίπλα στο παρκέ... υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Πιστεύω ότι πρόκειται για τον πιο υγιή οργανισμό που υπήρξε ποτέ και ότι η φετινή σεζόν —ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων— θα είναι εκείνη για την οποία θα μιλάμε στα εγγόνια μας, νιώθοντας ρίγη συγκίνησης.

Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!»