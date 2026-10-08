Ο πρόεδρος της Νάπολι, Ματ Ριτσέτα, τοποθετήθηκε αναφορικά με τα σενάρια εισόδου της ομάδας του ως franchise στη EuroLeague μελλοντικά και διευκρίνισε πως οι Ιταλοί βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο.

Η Νάπολι σκοπεύει να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο Ματ Ριτσέτα στον προεδρικό θώκο οραματίζεται την είσοδό της στη EuroLeague, ως μελλοντικό franchise.

Οι Παρτενοπέι αγωνίζονται στο EuroCup και με πρωτοβουλίες του Ριτσέτι έχουν εκκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να είναι μέλος του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στη Γηραιά Ήπειρο. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου του ιταλικού Νότου μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σε δηλώσεις του αναφορικά με το εν λόγω ενδεχόμενο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την άνοδο της Νάπολι στο ιταλικό μπάσκετ:

«Έχουμε σχεδιάσει μια δυνατή ομάδα που θα μας επιτρέψει να κάνουμε το επόμενο βήμα σε σχέση με πέρυσι. Σίγουρα θέλουμε να τερματίσουμε ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Μέχρι στιγμής, ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες μας, με τη βοήθεια και του έκτου ανθρώπου, δηλαδή των οπαδών, που μας δίνουν μια επιπλέον ώθηση σε όλα όσα κάνουμε. Αυτό, για μένα, είναι το πιο όμορφο πράγμα.

Το να κερδίσουμε τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα στη Ρόμα, εναντίον ενός άμεσου ανταγωνιστή μας, είναι κάτι υπέροχο. Πριν επενδύσω στη Νάπολι, σκέφτηκα και άλλους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της Ρόμα. Μετά επέλεξα τη Νάπολι και την επέλεξα επειδή πάντα πίστευα σε αυτόν τον σύλλογο βάση των οπαδών, σε αυτό το μπασκετικό πρότζεκτ. Είναι ένα πρότζεκτ που πάντα χτιζόταν γύρω από σημαντικές αξίες της. Την σκληρή δουλειά και την επιθυμία για βελτίωση. Ίσως αυτές οι αρχές να μην υπάρχουν σε άλλους συλλόγους, αλλά χτίσαμε αυτό το πρότζεκτ δουλεύοντας σκληρά, πιστεύοντας σε αυτό».

Για τα σενάρια περί εισόδου στην EuroLeague ως franchise:

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Είναι μια πολύ έντονη διαδικασία που συνεχίζεται από τις αρχές του έτους. Τον Αύγουστο λάβαμε έγκριση για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι μετά το επόμενο βήμα, δηλαδή την έγκριση της μετατροπής franchise από τα 13 υπάρχοντα μέλη, θα προχωρήσουμε με αυτήν την επέκταση. Θα πρέπει να είμαστε κι εμείς μέρος αυτής της διαδικασίας.

Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Ωστόσο, καυχιόμαστε για μια πολύ καλή σχέση τόσο με την ηγεσία της Euroleague όσο και με σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο της Euroleague. Δεν δίνω καμία υπόσχεση, αλλά κατά τη γνώμη μου, εκτός απροόπτου και εκπλήξεων, θα έρθουν κάποια πολύ καλά νέα τους επόμενους μήνες».