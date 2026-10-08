Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές (09/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Ο Πάμπλο Λάσο έκανε τις δικές του δηλώσεις αναφορικά με την αυριανή αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague (09/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο βάθος και στην ποιότητα που έχουν οι ερυθρόλευκοι στο ρόστερ και στις αρχές του παιχνιδιού που έχει εφαρμόσει ο κόουτς Μπαρτζώκας. Ακόμη, τόνισε πως αν η ομάδα του θέλει να φύγει νικήτρια θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και να παίξει πάρα πολύ καλά για 40 λεπτά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λάσο:

«Κάθε παιχνίδι της Εφές με τον Ολυμπιακό αποτελεί πάντα ένα κλασικό ματς της Ευρωλίγκας. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί με τις κινήσεις που έκανε σε κάθε θέση, προσθέτοντας στο ρόστερ των δημιουργών τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο.



Έχει ένα βαθύ ρόστερ και εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ ξεχωρίζει ως η πρώτη επιθετική επιλογή. Επιπλέον, υπάρχουν αποτελεσματικοί σκόρερ όπως οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, και αυτή η ποικιλία είναι ένας από τους λόγους που είναι πρωταθλητές.



Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς. Αν θέλουμε να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για 40 λεπτά».