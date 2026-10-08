Οι οπαδοί της Παρί ύψωσαν ένα πανό που έγραφε «Που είναι ο Σιλβέν;» για τον Φρανσίσκο, με τον Τόνι Πάρκερ να δίνει τη δική του απάντηση.

Η Βιλερμπάν πέρασε από την έδρα της Παρί με 98-96 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Οι φίλαθλοι των πρωτευουσιάνων ύψωσαν ένα πανό που έγραφε «Που είναι ο Σιλβέν;», θέλοντας προφανώς να... πικάρουν τον Τόνι Πάρκερ και την ASVEL για τη συμφωνία που χάλασε λόγω των οικονομικών θεμάτων του συλλόγου της Λιόν με τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν, δεν έδειξε να πτοείται από το «πείραγμα», δηλώνοντας: «Δεν το είδα καν. Είναι ωραίο, είναι μέρος του παιχνιδιού. Το κίνητρό μου, όμως, δεν είναι αυτό το πανό. Είναι η μεγάλη εικόνα και το γεγονός ότι το γαλλικό μπάσκετ προχωρά. Ήμουν πολύ χαρούμενος που τον είδα στην Αθήνα. Μιλήσαμε για 30 λεπτά και όλα είναι καλά. Του εύχομαι τα καλύτερα».