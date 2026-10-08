Φρανσίσκο: Η απάντηση του Πάρκερ στο πανό της Παρί για τον παίκτη του Παναθηναϊκού
Η Βιλερμπάν πέρασε από την έδρα της Παρί με 98-96 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Οι φίλαθλοι των πρωτευουσιάνων ύψωσαν ένα πανό που έγραφε «Που είναι ο Σιλβέν;», θέλοντας προφανώς να... πικάρουν τον Τόνι Πάρκερ και την ASVEL για τη συμφωνία που χάλασε λόγω των οικονομικών θεμάτων του συλλόγου της Λιόν με τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό.
Ο ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν, δεν έδειξε να πτοείται από το «πείραγμα», δηλώνοντας: «Δεν το είδα καν. Είναι ωραίο, είναι μέρος του παιχνιδιού. Το κίνητρό μου, όμως, δεν είναι αυτό το πανό. Είναι η μεγάλη εικόνα και το γεγονός ότι το γαλλικό μπάσκετ προχωρά. Ήμουν πολύ χαρούμενος που τον είδα στην Αθήνα. Μιλήσαμε για 30 λεπτά και όλα είναι καλά. Του εύχομαι τα καλύτερα».
🔍 « Où est Sylvain ? » 😏 Le @KOP_PARISII chambre Tony Parker en pleine EuroLeague ! 🗣️ Un clin d'oeil « génial » que T.P. assure ne pas avoir vu depuis le banc, rappelant que la rivalité fait vivre le basket français. 🗞️ >https://t.co/0OpOc6vcAV https://t.co/ZDRD5qH3fo— BeBasket (@Be_BasketFr) October 8, 2026
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