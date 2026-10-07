Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας

Τετάρτη σήμερα (07/10) και οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουν αρκετό ενδιαφέρον, με τη δράση να περιορίζεται κατά κύριο λόγο στο μπάσκετ και τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πριν από αυτά όμως, συντονιστείτε στις 11:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube και το Gazz Floor by Novibet, όπου η μπασκετική παρέα θα σχολιάσει όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στις 13:30 τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos by Elabet. Η εκπομπή θα έχει στο επίκεντρο την Εθνική Ελλάδας, ενώ φυσικά δεν θα λείψει η πλούσια θεματολογία και το ρεπορτάζ από τη Super League. Στις 15:30 έρχεται το QnA και στις 18:30 το Magazino του Gazzetta!

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η δράση θα ξεκινήσει στις 19:00 με την Μπότεβγκραντ να υποδέχεται την Μπαχτσασεχίρ (Nova Sports 4) και την ΑΕΚ τη Σαλόν Βίλπας (Magenta Sport 4). Στις 20:00 ο Άρης θα φιλοξενήσει την Μπούργκος, στις 20:30 η Ντερτόνα την Λε Μαν (Nova Sport 5), στις 21:00 η Ρόμα την Λιετκάμπελις, στις 21:30 η Μανρέσα την Ουλμ (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Παρί την Βιλερμπάν (Nova Sports 4) για την Euroleague.

Τέλος, Κολοσσός και Προμηθέας ανοίγουν τον δικό τους «χορό» στο φετινό Europe Cup κόντρα σε Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός έδρας) και Τρέπτσα (εκτός έδρας), αντίστοιχα. Το ματς της ομάδας του «Νησιού των Ιπποτών» ξεκινά στις 18:00, ενώ των Πατρινών στις 19:30. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν live από το κανάλι της FIBA στο You Tube.

Οι μεταδόσεις της ημέρας