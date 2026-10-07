Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Λάρκιν στην Αθήνα
Μπορεί ο Αμερικανός γκαρντ να αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα Τουρκίας, παρόλα αυτά δεν ακολούθησε την αποστολή της Φενέρ στην Αθήνα για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (08/10, 21:15) στο Telekom Center Athens.
Όπως είναι γνωστό ο Λάρκιν αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού με αποτέλεσμα να ήταν ανέτοιμος και να μην μπορούσε να αγωνιστεί από το ξεκίνημα της σεζόν. Και επειδή έχει μείνει πίσω από πλευρά φυσικής κατάστασης, έμεινε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να συνεχίσει το δικό του, ειδικό, πρόγραμμα.
Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε για 16:46 λεπτά στο ματς με την Κιορφέζ, έχοντας 3 με 0/2 βολές, 0/3 δίποντα και 1/3 τρίποντα, ενώ πήρε και 1 ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα η Φενέρ δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα με απουσίες.
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