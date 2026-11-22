Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε: Τα είπαν πριν το ματς Άταμαν και Γιασικεβίτσιους
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Έργκιν Άταμαν και Σάρας Γιασικεβίτσιους τα είπαν σε πολύ θετικό κλίμα πριν το Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε.
Ο Έργκιν Άταμαν βρέθηκε στο γήπρεδο της Μπεσίκτας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Μάλιστα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού τα είπε σε πολύ θετικό κλίμα μαζί με τους Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Δείτε το βίντεο:
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🫂 Sarunas Jasikevicius ve Ergin Ataman, mücadele öncesinde bir arada! #beINSPORTS #TSBSL https://t.co/QCkXWG6ORw— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2026
@Photo credits: x_beINSPORTS_TR
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