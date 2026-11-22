Έργκιν Άταμαν και Σάρας Γιασικεβίτσιους τα είπαν σε πολύ θετικό κλίμα πριν το Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε.

Ο Έργκιν Άταμαν βρέθηκε στο γήπρεδο της Μπεσίκτας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού τα είπε σε πολύ θετικό κλίμα μαζί με τους Σάρας Γιασικεβίτσιους.

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