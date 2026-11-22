Ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη, με την Μπεσίκτας να κερδίζει τη Φενέρμπαχτσε με 92-91.

Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Μπεσίκτας υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε και δείχνοντας από πολύ νωρίς στο ματς τις προθέσεις της, έφτασε σε μία σπουδαία νίκη με 92-91.

Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν στους 21 πόντους, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να μειώσει και να φτάσει κοντά στην ανατροπή, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτή που πανηγύρισαν στο φινάλε.

Εξαιρετική εμφάνιση για την Μπεσίκτας από τους Σκότι Γουίλμπεκιν (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Φουρκάν Κορκμάζ (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη).

Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο καταπληκτικός Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 μπλοκ και 3 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 54-35, 73-64, 92-91

BEŞİKTAŞ FUZUL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Dusan Alimpijevic # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) PF (C/D) +/- EFF 1 Devon Dotson * 21:30 2 1/5 (20%) 1/3 (33%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 1 1 1 0/1 5/1 -1 1 2 Daquan Jeffries * 17:13 8 1/8 (12.5%) 1/8 (12%) 0/0 (0%) 6/7 (85%) 3 0 3 1 2 0 0/0 4/3 -7 2 4 Lonnie Walker IV * 16:05 12 2/6 (33.33%) 1/3 (33%) 1/3 (33%) 7/7 (100%) 0 3 3 1 3 1 0/1 0/3 0 11 5 Metecan Birsen * 18:18 5 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0 1 1 0 1 0 0/0 4/2 -4 4 41 Ante Zizic * 18:43 10 5/7 (71.43%) 5/7 (71%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 1 4 3 0 0 0/0 2/1 +7 15 6 Berk Uğurlu 15:39 5 2/3 (66.67%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 1 1 6 1 0 1/0 4/1 +6 11 7 Burak Çeçen 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 9 Conor Morgan (C) 18:08 10 3/5 (60%) 3/3 (100%) 0/2 (0%) 4/5 (80%) 0 2 2 0 1 0 0/0 3/0 -7 8 12 Scottie Wilbekin 24:51 21 7/13 (53.85%) 3/5 (60%) 4/8 (50%) 3/6 (50%) 0 2 2 2 1 1 0/0 3/7 +16 20 14 Eugene Omoruyi 08:58 4 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0 1 1 4 1 0 1/0 1/1 +14 9 21 Anthony Brown 19:02 2 1/6 (16.67%) 1/2 (50%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 4 5 1 1 0 0/1 2/0 -10 2 30 Furkan Korkmaz 21:34 13 3/8 (37.5%) 1/4 (25%) 2/4 (50%) 5/7 (71%) 2 4 6 1 2 1 1/1 1/3 +20 13 - Team / Coach - - - - - - 5 2 7 - 0 - - 0/0 - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 92 27/64 (42.19%) 18/38 (47%) 9/26 (34%) 29/36 (80%) 15 22 37 20 14 4 3/4 29/22 - 98