Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε 92-91: Έφτασε κοντά στην ανατροπή αλλά οι γηπεδούχοι πήραν το ντέρμπι
Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Μπεσίκτας υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε και δείχνοντας από πολύ νωρίς στο ματς τις προθέσεις της, έφτασε σε μία σπουδαία νίκη με 92-91.
Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν στους 21 πόντους, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να μειώσει και να φτάσει κοντά στην ανατροπή, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτή που πανηγύρισαν στο φινάλε.
Εξαιρετική εμφάνιση για την Μπεσίκτας από τους Σκότι Γουίλμπεκιν (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Φουρκάν Κορκμάζ (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη).
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο καταπληκτικός Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 μπλοκ και 3 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 29-18, 54-35, 73-64, 92-91
|BEŞİKTAŞ FUZUL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Dusan Alimpijevic
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|EFF
|1
|Devon Dotson *
|21:30
|2
|1/5 (20%)
|1/3 (33%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0/1
|5/1
|-1
|1
|2
|Daquan Jeffries *
|17:13
|8
|1/8 (12.5%)
|1/8 (12%)
|0/0 (0%)
|6/7 (85%)
|3
|0
|3
|1
|2
|0
|0/0
|4/3
|-7
|2
|4
|Lonnie Walker IV *
|16:05
|12
|2/6 (33.33%)
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|7/7 (100%)
|0
|3
|3
|1
|3
|1
|0/1
|0/3
|0
|11
|5
|Metecan Birsen *
|18:18
|5
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0/0
|4/2
|-4
|4
|41
|Ante Zizic *
|18:43
|10
|5/7 (71.43%)
|5/7 (71%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|3
|0
|0
|0/0
|2/1
|+7
|15
|6
|Berk Uğurlu
|15:39
|5
|2/3 (66.67%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|6
|1
|0
|1/0
|4/1
|+6
|11
|7
|Burak Çeçen
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|9
|Conor Morgan (C)
|18:08
|10
|3/5 (60%)
|3/3 (100%)
|0/2 (0%)
|4/5 (80%)
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0/0
|3/0
|-7
|8
|12
|Scottie Wilbekin
|24:51
|21
|7/13 (53.85%)
|3/5 (60%)
|4/8 (50%)
|3/6 (50%)
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0/0
|3/7
|+16
|20
|14
|Eugene Omoruyi
|08:58
|4
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|1/0
|1/1
|+14
|9
|21
|Anthony Brown
|19:02
|2
|1/6 (16.67%)
|1/2 (50%)
|0/4 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|0/1
|2/0
|-10
|2
|30
|Furkan Korkmaz
|21:34
|13
|3/8 (37.5%)
|1/4 (25%)
|2/4 (50%)
|5/7 (71%)
|2
|4
|6
|1
|2
|1
|1/1
|1/3
|+20
|13
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|2
|7
|-
|0
|-
|-
|0/0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|92
|27/64 (42.19%)
|18/38 (47%)
|9/26 (34%)
|29/36 (80%)
|15
|22
|37
|20
|14
|4
|3/4
|29/22
|-
|98
|FENERBAHÇE TARFIN - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Sarunas Jasikevicius
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|EFF
|5
|Sertaç Şanlı *
|17:27
|5
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|5
|5
|0
|0
|1
|2/0
|1/0
|+6
|13
|8
|Talen Horton-Tucker *
|25:40
|34
|10/19 (52.63%)
|9/14 (64%)
|1/5 (20%)
|13/14 (92%)
|5
|3
|8
|1
|3
|0
|2/0
|5/9
|+7
|32
|9
|Johnny Juzang *
|27:15
|9
|3/6 (50%)
|2/3 (66%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|2
|4
|6
|1
|3
|1
|0/0
|2/1
|-14
|11
|11
|Trent Forrest *
|08:40
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0/0
|1/2
|-8
|0
|31
|Shavon Shields *
|18:27
|6
|2/5 (40%)
|2/3 (66%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0/0
|4/2
|+5
|8
|0
|Shane Larkin
|23:57
|12
|2/6 (33.33%)
|2/4 (50%)
|0/2 (0%)
|8/8 (100%)
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|0/0
|4/7
|+4
|13
|2
|Wade Baldwin IV
|15:19
|5
|2/6 (33.33%)
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0/1
|2/1
|-12
|3
|10
|Melih Mahmutoğlu (C)
|08:23
|3
|1/3 (33.33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|+3
|2
|14
|Yiğit Yancı
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|16
|Dwight Harlan Powell
|17:12
|6
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|4/4 (100%)
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0/1
|3/2
|-13
|6
|17
|Onuralp Bitim
|12:31
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0/0
|1/1
|-5
|2
|21
|Will Clyburn
|25:08
|6
|1/7 (14.29%)
|1/5 (20%)
|0/2 (0%)
|4/4 (100%)
|2
|3
|5
|1
|3
|3
|0/1
|1/4
|+7
|6
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|1
|-
|0
|-
|-
|2/0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|88
|25/57 (43.86%)
|21/39 (53%)
|4/18 (22%)
|34/38 (89%)
|10
|25
|35
|10
|12
|8
|4/3
|26/29
|-
|97
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.