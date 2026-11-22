Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε από το ντέρμπι με την Μπεσίκτας.

Μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, με σασπένς μέχρι το φινάλε. Η Φενέρμπαχτσε έφτασε να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 21 πόντους από την Μπεσίκτας, έφτασε κοντά στην ανατροπή, όμως η ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς πήρε τη νίκη με 92-91.

Η Φενέρ ολοκλήρωσε το ματς χωρίς προπονητή, καθώς ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές. Ο έμπειρος Λιθουανός coach ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών και μπήκε μέσα στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί.

Λίγο αργότερα έφυγε για τα αποδυτήρια, ενώ ακολούθησε και ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν, ο οποίος επίσης διαμαρτυρήθηκε έντονα.

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