Ομπράντοβιτς: «Ο Σάρας ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας για το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρήσει το αήττητο και να φτάσει στο 4/4 μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague στάθηκε και στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν είναι μόνο καλή αμυντικά, έτσι; Έχουν πολλές επιλογές και στην επίθεση. Ο Σαρούνας ξέρει να κάνει και πώς να το κάνει. Έχουν πολλές επιλογές. Πολύ δύσκολο ματς μπροστα μας. Άλλαξαν κάποιους παίκτες αλλά η άμυνά τους παρέμεινε εκεί με διάφορα τρικ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο όπως έπαιζαν» είπε ο Σέρβος τεχνικός και συνέχισε:
«Κάθε ματς είναι δύσκολο. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι πολύ σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αύριο.»
Για τους τραυματίες και τις απουσίες, είπε: «Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι δύο που δούλεψαν και θα είναι έτοιμοι. Οι υπόλοιποι, ο Κώστας, ο Ναν, ο Χουάντσο, όχι. Έχουμε κάποιους παίκτες έτοιμους και με τους υπόλοιπους πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν θέλουμε να τους πιέσουμε. Καλά είναι και ο Μπάντιο, είχε ένα πρόβλημα και ήθελα να τον προστατεύσω.»
Για τον Γιασικεβίτσιους: «Ο Σάρας χρησιμοποιεί πολλές λεπτομέρειες και προετοιμάζσει την ομάδα του με εξαιρετικό τρόπο. Και στη διάρκεια των τάιμ άουτ επηρεάζει την ομάδα του, έχει καθαρές ιδέες και είναι ένας εξαιρετικός προπονητής».
🏀🎙️ Δηλώσεις Ζέλικο Ομπράντοβιτς! https://t.co/EjNgzP0Eib— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.