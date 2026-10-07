Ομπράντοβιτς: «Ο Σάρας ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την παραμονή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας για το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρήσει το αήττητο και να φτάσει στο 4/4 μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague στάθηκε και στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν είναι μόνο καλή αμυντικά, έτσι; Έχουν πολλές επιλογές και στην επίθεση. Ο Σαρούνας ξέρει να κάνει και πώς να το κάνει. Έχουν πολλές επιλογές. Πολύ δύσκολο ματς μπροστα μας. Άλλαξαν κάποιους παίκτες αλλά η άμυνά τους παρέμεινε εκεί με διάφορα τρικ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο όπως έπαιζαν» είπε ο Σέρβος τεχνικός και συνέχισε:

«Κάθε ματς είναι δύσκολο. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι πολύ σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αύριο.»

Για τους τραυματίες και τις απουσίες, είπε: «Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι δύο που δούλεψαν και θα είναι έτοιμοι. Οι υπόλοιποι, ο Κώστας, ο Ναν, ο Χουάντσο, όχι. Έχουμε κάποιους παίκτες έτοιμους και με τους υπόλοιπους πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν θέλουμε να τους πιέσουμε. Καλά είναι και ο Μπάντιο, είχε ένα πρόβλημα και ήθελα να τον προστατεύσω.»

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Ο Σάρας χρησιμοποιεί πολλές λεπτομέρειες και προετοιμάζσει την ομάδα του με εξαιρετικό τρόπο. Και στη διάρκεια των τάιμ άουτ επηρεάζει την ομάδα του, έχει καθαρές ιδέες και είναι ένας εξαιρετικός προπονητής».