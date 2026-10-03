Μάικ Τζέιμς: «Θα τα ξαναπούμε σε 6 μήνες»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα επιστροφής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Λίγες ώρες μετά το χειρουργείο του, ο Μάικ Τζέιμς έστειλε μήνυμα επιστροφής.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ της Αναντολού Εφές, μέσω ανάρτησης τόνισε πως αναμένεται να επιστρέψει στη δράση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάικ Τζέιμς:
«Λοιπόν, έφτασα κιόλας εδώ. Θα τα ξαναπούμε σε 6 μήνες».
@Photo credits: x_anadoluefess
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.