Ο Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα επιστροφής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Λίγες ώρες μετά το χειρουργείο του, ο Μάικ Τζέιμς έστειλε μήνυμα επιστροφής.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ της Αναντολού Εφές, μέσω ανάρτησης τόνισε πως αναμένεται να επιστρέψει στη δράση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάικ Τζέιμς:

«Λοιπόν, έφτασα κιόλας εδώ. Θα τα ξαναπούμε σε 6 μήνες».