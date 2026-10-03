Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ένα story στο Instagram μετά το χειρουργείο, όπου πολλοί φίλοι και συμπαίκτες τον επισκέφτηκαν.

Μεγάλο σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ, σωριάστηκε στο παρκέ στην προσπάθειά του να πάει να μαζέψει ένα ριμπάουντ, στο παιχνίδι της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα χειρότερα δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν από την τουρκική ομάδα, καθώς ο Τζέιμς, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει μακριά από τα παρκέ για τους επόμενους μήνες.

Ο 36χρονος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή (02/10), όπου όλα κύλησαν καλά. Αργότερα, ανέβασε ένα story στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, όπου έχουν πάει να τον επισκεφθούν στο νοσοκομείο, κάποιοι συμπαίκτες του, αλλά και φίλοι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Γιώργο Παπαγιάννη, Σέιν Λάρκιν, Έλι Οκόμπο, Γουίλ Κλάιμπερν, Ερκάν Γιλμάν, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Ματ Στραζέλ.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο Μάικ Τζέιμς έγραψε: «Σας αγαπώ όλους στα αλήθεια».