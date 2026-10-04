Με το μυαλό όλων στον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, η Αναντολού Εφές επικράτησε εκτός έδρας της Μπαντίρμα με 79-85.

Ακόμα νωπές είναι οι μνήμες του σοβαρού τραυματισμού (σ.σ. ρήξη αχιλλείου τένοντα) του Μάικ Τζέιμς στο ματς της Euroleague με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Οι παίκτες της Εφές έπαιξαν και για εκείνον στο ματς της 2ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος και επικράτησαν εκτός έδρας της Μπαντίρμα με 79-85 κάνοντας το 2/2.

Ο Τζόρνταν Λόιντ με 15 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Ματ Στράζελ (14π., 9ασ., 4ριμπ.) και Κόλιν Μάλκολμ (13π.)

Η Μπαντίρμα (που είχε για πρώτο σκόρερ τον Πίτερσον με 25 πόντους και 6/11 τρίποντα) είχε πλησιάσει και στο καλάθι στην τελευταία περίοδο αλλά η Εφές βρήκε τον τρόπο για να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Αναντολού Εφές (Λάσο): Λόιντ 15 (3), Στράζελ 14 (1/5τρ., 9ασ.,4ριμπ.), Μάλκολμ 13 (1), Τζόουνς 11 (9ριμπ.), Σάριτς 10 (6ριμπ.), Ράσελ 9 (1), Γιλμάζ 6, Οσμανι 4, Μουτάφ 3 (1), Φερνάντο.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 38-45, 53-61, 79-85.