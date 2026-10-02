Ομπράντοβιτς: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, να συνεχίσουμε έτσι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην σταθερότητα του Παναθηναϊκού σε όλο το ματς με τη Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απολυτος κυρίαρχος στο «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε πραγματικό... πάρτι. Οι πράσινοι έφτασαν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε την ικανοποίηση του για την εμφάνιση, προσθέτοντας πως πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό η ομάδα του.

Για τη νίκη επί της Μακάμπι: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, όλα είναι καλά και normal. Παίζουμε καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι»

Στη συνέχεια είπε: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα ματς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους».