Ομπράντοβιτς: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, να συνεχίσουμε έτσι»
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απολυτος κυρίαρχος στο «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε πραγματικό... πάρτι. Οι πράσινοι έφτασαν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε την ικανοποίηση του για την εμφάνιση, προσθέτοντας πως πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό η ομάδα του.
Για τη νίκη επί της Μακάμπι: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, όλα είναι καλά και normal. Παίζουμε καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι»
Στη συνέχεια είπε: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα ματς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους».
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