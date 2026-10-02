Παναθηναϊκός: Πραγματική μέγγενη στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο
Οι αμυντικές επιδόσεις των παικτών του Παναθηναϊκού έκλεψαν και πάλι την παράσταση σε παιχνίδι της φετινής Euroleague.
Μετά τα παιχνίδια με Παρί και Βιλερμπάν, οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι... απροσπέλαστοι κάνοντας πολύ δύσκολη τη ζωή της Μακάμπι.
Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι είχαν πετύχει μόλις 24 πόντους στο σύνολο, εκ των οποίων 10 στο πρώτο δεκάλεπτο και 14 στο δεύτερο.
Μάλιστα είχαν 0/10 τρίποντα (!) και στο σύνολο 10/33 εντός παιδιάς, έχοντας υποπέσει και σε εννέα λάθη. Δείγμα της εξαιρετικής άμυνας του «τριφυλλιού».
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