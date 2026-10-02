Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Το τρομερό poster κάρφωμα του Γιαμπουσέλε πάνω στον Σόρκιν

Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Το τρομερό poster κάρφωμα του Γιαμπουσέλε πάνω στον Σόρκιν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε πάνω στον Ρόμαν Σόρκιν στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε υπερηχητικός σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 43-24.

Από το πρώτο δεκάλεπτο γίναμε μάρτυρες εντυπωσιακών φάσεων με εκείνη με πρωταγωνιστή τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να ξεχωρίζει. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος ψηλός πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τον Ρόμαν Σόρκιν και κάρφωσε εμφατικά.

Δείτε τη φάση

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     