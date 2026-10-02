Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε πάνω στον Ρόμαν Σόρκιν στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε υπερηχητικός σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 43-24.

Από το πρώτο δεκάλεπτο γίναμε μάρτυρες εντυπωσιακών φάσεων με εκείνη με πρωταγωνιστή τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να ξεχωρίζει. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος ψηλός πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τον Ρόμαν Σόρκιν και κάρφωσε εμφατικά.