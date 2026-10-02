Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Το τρομερό poster κάρφωμα του Γιαμπουσέλε πάνω στον Σόρκιν
Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε υπερηχητικός σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 43-24.
Από το πρώτο δεκάλεπτο γίναμε μάρτυρες εντυπωσιακών φάσεων με εκείνη με πρωταγωνιστή τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να ξεχωρίζει. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος ψηλός πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τον Ρόμαν Σόρκιν και κάρφωσε εμφατικά.
Δείτε τη φάση
GET OUT OF HIS WAYYY 😤💪🏾@yabusele28 IS HOOPIN’ ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment pic.twitter.com/o9uGYTtp5i— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 2, 2026
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