Η Αναντολού Εφές μπήκε με το δεξί στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 95-81 και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 95-81 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι στο σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Η Μπεσίκτας, που επίσης συμμετέχει στη EuroLeague, δεν μπόρεσε να βρει τις απαραίτητες λύσεις στην άμυνα και γνώρισε την ήττα στο πρώτο της παιχνίδι για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Ντάριο Σάριτς. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας σημαντική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.

Πλέον, η Εφές στρέφει την προσοχή της στη EuroLeague, όπου στη 2η αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 29 Σεπτεμβρίου (20:00). Από την άλλη, η Μπεσίκτας θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 30 Σεπτεμβρίου (21:05).

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-37, 46-37, 75-59, 95-81

ANADOLU EFES MIN PTS FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% OREB DREB REB AST STL TO BLK BLKR PF FD +/- PIR * Jordan Lloyd 21:07 11 4/8 50% 4/5 80% 0/3 0% 3/3 100% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 17 10 * Dario Saric 25:02 16 5/10 50% 5/8 62% 0/2 0% 6/6 100% 1 3 4 0 2 5 1 0 3 5 25 19 * Bruno Afonso David Fernando 22:07 7 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 1 4 5 0 2 2 1 0 2 3 4 10 * David Mutaf 17:25 9 4/9 44.4% 3/6 50% 1/3 33% 0/0 0% 3 2 5 1 2 1 0 0 1 1 12 9 * Michael Perry James 26:13 11 5/9 55.6% 5/9 56% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 4 12 12 Darius Karutasu 02:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1 Santiago Yusta Garcia 16:19 8 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 1/2 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 3 2 7 Daron Russell 18:44 9 3/8 37.5% 2/5 40% 1/3 33% 2/4 50% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 3 1 7 Burak Can Yıldızlı 03:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5 0 Ercan Osmani 15:23 9 3/6 50% 2/3 67% 1/3 33% 2/2 100% 0 6 6 0 0 0 0 0 4 1 -6 12 Matthew Nelson Strazel 18:06 10 2/4 50% 0/1 0% 2/3 67% 4/4 100% 0 4 4 1 0 0 0 0 3 3 5 13 Erkan Yılmaz 13:50 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 1 10 6 Team / Coach (Pablo Laso) - - - - - - - - - - 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 - - TOTAL 200:00 95 34/69 49.3% 27/46 58.7% 7/23 30.4% 20/24 83.3% 10 27 37 15 11 11 2 0 22 27 - 104