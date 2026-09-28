Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 95-81: Πρεμιέρα με εμφατική νίκη για την ομάδα του Λάσο

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Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 95-81: Πρεμιέρα με εμφατική νίκη για την ομάδα του Λάσο

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Η Αναντολού Εφές μπήκε με το δεξί στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 95-81 και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 95-81 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι στο σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Η Μπεσίκτας, που επίσης συμμετέχει στη EuroLeague, δεν μπόρεσε να βρει τις απαραίτητες λύσεις στην άμυνα και γνώρισε την ήττα στο πρώτο της παιχνίδι για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Ντάριο Σάριτς. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας σημαντική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.

Πλέον, η Εφές στρέφει την προσοχή της στη EuroLeague, όπου στη 2η αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 29 Σεπτεμβρίου (20:00). Από την άλλη, η Μπεσίκτας θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 30 Σεπτεμβρίου (21:05).

 

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-37, 46-37, 75-59, 95-81

ANADOLU EFESMINPTSFGFG%2FG2FG%3FG3FG%FTFT%OREBDREBREBASTSTLTOBLKBLKRPFFD+/-PIR
* Jordan Lloyd21:07114/850%4/580%0/30%3/3100%01121100131710
* Dario Saric25:02165/1050%5/862%0/20%6/6100%13402510352519
* Bruno Afonso David Fernando22:0773/560%3/560%0/00%1/250%1450221023410
* David Mutaf17:2594/944.4%3/650%1/333%0/00%3251210011129
* Michael Perry James26:13115/955.6%5/956%0/00%1/1100%01162000041212
Darius Karutasu02:2800/10%0/10%0/00%0/00%0000000000-7-1
Santiago Yusta Garcia16:1983/560%2/2100%1/333%1/250%011111002327
Daron Russell18:4493/837.5%2/540%1/333%2/450%101301001317
Burak Can Yıldızlı03:1600/00%0/00%0/00%0/00%0000000030-50
Ercan Osmani15:2393/650%2/367%1/333%2/2100%0660000041-612
Matthew Nelson Strazel18:06102/450%0/10%2/367%4/4100%0441000033513
Erkan Yılmaz13:5052/450%1/1100%1/333%0/00%0331100021106
Team / Coach (Pablo Laso)----------4260000000--
TOTAL200:009534/6949.3%27/4658.7%7/2330.4%20/2483.3%102737151111202227-104

BEŞİKTAŞMINPTSFGFG%2FG2FG%3FG3FG%FTFT%OREBDREBREBASTSTLTOBLKBLKRPFFD+/-PIR
* Berk Ugurlu25:13105/955.6%5/862%0/10%0/10%0334210122-511
* Eugene Omoruyi14:5300/10%0/00%0/10%0/00%0332520041-161
* Jaylen Novell21:5631/616.7%1/425%0/20%1/333%0001200021-11-5
* Furkan Korkmaz23:3283/1030%1/520%2/540%0/00%0332000031-86
* Ante Zizic13:58124/666.7%4/667%0/00%4/580%3250200003-512
David Dejulius17:15114/757.1%2/540%2/2100%1/250%0113200044-29
Conor Morgan14:5983/475%1/250%2/2100%0/00%2241100052-511
Yagiz Aksu00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
Metecan Birsen16:5073/742.9%3/650%0/10%1/250%3694200121813
Scottie Wilbekin12:4700/50%0/10%0/40%0/00%0001100001-9-5
Anthony Brown21:55134/666.7%0/10%4/580%1/1100%0221210021-913
Wenyen Makuac Gabriel16:4194/4100%4/4100%0/00%1/1100%1121120033-813
Team / Coach (Dusan Alimpijevic)----------1120000000--
TOTAL200:008131/6547.7%21/4250%10/2343.5%9/1560%10243420206002720-79
     

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