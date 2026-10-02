Οι παίκτες του Παναθηναϊκού εμφανίστηκαν με ροζ κονκάρδα στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τις ανάγκες της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague φιλοδοξώντας να κάνει το 3/3.

Στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού και της κοινής δράσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με το ΥΓΕΙΑ, το επιτελείο της ομάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κονκάρδες της δράσης.

Την ίδια κονκάρδα φορά και η μασκότ του τριφυλλιού, ο Mr. Green. Οι αθλητές του Παναθηναϊκού προσέφεραν αντίστοιχες κονκάρδες στους αθλητές της Μακάμπι Τελ Αβίβ ως αναμνηστικό πριν από την έναρξη του αγώνα, μαζί με τα γνωστά πινάκια. Δράσεις αντίστοιχες θα γίνουν όλο τον μήνα Οκτώβριο.