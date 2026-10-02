Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Με ροζ κονκάρδα οι «πράσινοι» στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τις ανάγκες της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague φιλοδοξώντας να κάνει το 3/3.
Στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού και της κοινής δράσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με το ΥΓΕΙΑ, το επιτελείο της ομάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κονκάρδες της δράσης.
Την ίδια κονκάρδα φορά και η μασκότ του τριφυλλιού, ο Mr. Green. Οι αθλητές του Παναθηναϊκού προσέφεραν αντίστοιχες κονκάρδες στους αθλητές της Μακάμπι Τελ Αβίβ ως αναμνηστικό πριν από την έναρξη του αγώνα, μαζί με τα γνωστά πινάκια. Δράσεις αντίστοιχες θα γίνουν όλο τον μήνα Οκτώβριο.
Είσοδος στο glass floor με το πιο ηχηρό μήνυμα ζωής 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 2, 2026
Η ομάδα μας πάτησε στο glass floor φορώντας τη ροζ κονκάρδα, στηρίζοντας έμπρακτα την κοινή δράση του Παναθηναϊκού AKTOR με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για τον Μήνα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.
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