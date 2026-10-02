Παναθηναϊκός: Μυϊκό σπασμό στη μέση ο Ρογκαβόπουλος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νικος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα και είναι δύκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα πριν το ματς με αποτέλεσμα να κάνει ένεση.
Ο πόνος δεν έχει υποχωρήσει και θεωρείται δύσκολο να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.