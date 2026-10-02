Ο Νικος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα και είναι δύκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα πριν το ματς με αποτέλεσμα να κάνει ένεση.

Ο πόνος δεν έχει υποχωρήσει και θεωρείται δύσκολο να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής.