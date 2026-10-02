Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Μπολόνια μετά το τέλος του αγώνα.

Μετά τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και δη στην διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Βίρτους, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία στην Euroleague ζητώντας την τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα η ενημέρωση της ΚΑΕ ανέφερε ότι: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.

Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ' υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων επεσήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, οταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.

Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.

Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!»