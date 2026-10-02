Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παραταχθεί χωρίς τον Ντάνιελ Τάις κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοδοξεί να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της με ευχάριστο νέο την επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη δράση.

Από την άλλη, η ομάδα του Οντέντ Κάτας θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι απέναντι στην Μπεσίκτας, όπου οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν στην έδρα τους με 93-109.

Η δωδεκάδα της Μακάμπι αποτελείται από τους: Λούντμπεργκ, Χορντ, Κλαρκ, Ίμπο, Μπέικοτ, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Γουάλας, Λιφ, Μαντάρ, Κόλσον.