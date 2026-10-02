Μια μεγάλη επιστροφή στον Παναθηναϊκό καθώς συμπεριλήφθηκε στην 12άδα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενόψει του αγώνα με την Μακάμπι (02/10, 21:15) ο οποίος άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την Μακάμπι για την 3η αγωνιστική της Euroleague με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να επιστρέφει στην 12άδα της ομάδας!

Είναι γεγονός ότι ο Αμερικανός φόργουορντ τέθηκε τελικά νωρίτερα στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Όπως είναι γνωστό είχε τραυματιστεί στο αριστερό του χέρι με αποτέλεσμα να παραμείνει όλο αυτό το διάστημα στα πιτς. Όμως το τελευταίο διάστημα είχε ανεβάσει στροφές και αν οι πρώτες ενδείξεις έλεγαν ότι θα είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (8/10) βρέθηκε νωρίτερα στην 12άδα των «πρασίνων».

Φυσικά παραμένουν εκτός οι Κέντρικ Ναν, Μουστάφα Φαλ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κώστας Σλούκας όπως επίσης και οι Κουζέλογλου, Βαρβαρίτης.

Οπότε λοιπόν ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει γι' αυτό το παιχνίδι στους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρη Μωραϊτη, Μπράνκου Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνο Μήτογλου και Λευτέρη Μαντζούκα.