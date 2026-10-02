Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, μετρώντας τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Τι και αν κέρδισε το Σούπερ Καπ της EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει μείνει ακόμα στο Άμπου Ντάμπι.

Η «βασίλισσα» έχει ξεκινήσει εφιαλτικά την κανονικά περίοδο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, μετρώντας τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, ψάχνοντας απεγνωσμένα την ταυτότητά της. Ντουμπάι, Αναντολού Εφές και Χάποελ έχουν κερδίσει τη Ρεάλ, που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της, θα είχε τόσο άσχημο ξεκίνημα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ παρότι έδειξε καλό πρόσωπο στα δύο ματς του Σούπερ Καπ με τη Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό, δεν είχε ετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του για τις πρώτες υποχρεώσεις. Στις δηλώσεις του ο ίδιος τονίζει πως πρέπει να σταματήσει η ομάδα του να βρίσκει τις δικαιολογίες και να ξεκινήσει τις νίκες.

«Πρέπει να συνεργαστούμε, με μια νοοτροπία επικεντρωμένη στη βελτίωση, και χρειαζόμαστε χρόνο για να τα πάμε καλύτερα. Αυτό καταλήγει στην καθημερινότητα, στην κατανόηση ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε να βρίσκουμε δικαιολογίες και να σταματήσουμε να ψάχνουμε κάποιον να κατηγορήσουμε. Είμαστε μια ομάδα στα καλά και στα άσχημα. Πρέπει να βελτιωθούμε».

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγάλο πρόβλημα της Ρεάλ εντοπίζεται στην άμυνα, καθώς στα τρία πρώτα παιχνίδια της EuroLeague, έχει δεχτεί μ.ο 91.3 πόντους.

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