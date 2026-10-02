Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Μπαρτζώκας έχει την τάση να φέρνει παίκτες από χαμηλότερο επίπεδο και να ξεχωρίζουν στον Ολυμπιακό»
Ο Ολυμπιακός πλήρωσε την αμυντική του ολιγωρία και δεν κατάφερε να κάνει το 3/3 στη φετινή Euroleague. Οι Ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια, παρά την καλή εμφάνιση των νέων μεταγραφικών του αποκτημάτων, που δείχνουνα να έχουν προσαρμοστεί πλήρως.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, στάθηκε στο βάθος του ρόστερ του Ολυμπιακού και ιδιαίτερα στην ποιότητα που έχει στη θέση 4, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε, πιστώνεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ο ίδιος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το κριτήριο του Έλληνα κόουτς και για το πώς έχει φέρει παίκτες που αγωνιζόταν σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως ο Ντάνστον, κάνοντάς τους να ενσωματωθούν στους Πειραιώτες.
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