Ο Μάικ Τζέιμς μέσω μίας ανάρτησης στο «Χ», έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, στο παιχνίδι της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Εφές γνώρισε την ήττα στη Σερβία από τον Ερυθρό Αστέρα με 77-72, όμως αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για την τουρκική ομάδα. Υπάρχει τεράστια ανησυχία στην Αναντολού, με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.

Σε μία ανυποψίαστη φάση, την ώρα που πήγε να πάρει ένα αμυντικό ριμπάουντ, ο Αμερικανός γκαρντ, έπεσε στο παρκέ και έδειχνε να υποφέρει. Αμέσως αποχώρησε από το γήπεδο και μεταφέρθηκε εκτός αυτού με φορείο.

Ο Τζέιμς, έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά τον τραυματισμό, μέσω ανάρτησης στο προσωπικό του προφίλ στο «Χ» και είπε το πόσο χάλια και απαίσιο είναι αυτό που του συνέβη.

Ο Τζέιμς έγραψε

«Λοιπόν, είναι χάλια… Γ@@να απαίσιο. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου».