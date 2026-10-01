Ρεάλ Μαδρίτης: Στα χειρότερά της, δέχθηκε 63 πόντους στο ημίχρονο
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague. Η «βασίλισσα» έχει δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ η αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, δεν εξελίσσεται ιδανικά.
Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, είχε το προβάδισμα με 63-43, δηλαδή 20 πόντους διαφορά. Η άμυνα της Ρεάλ ήταν... αγνώριστη, με τους Ισραηλινούς να έχουν 10/13 βολές (77%), 13/19 δίποντα (68/%) και 9/14 τρίποντα (64%).
Φανταστικός ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος μετά από 17 λεπτά συμμετοχής, είχε 14 πόντους (1/1 βολές, 5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και 2 ασίστ. Αυτή η επίδοση για τη Ρεάλ πάντως, ήταν η δεύτερη χειρότερη στην ευρωπαϊκή ιστορία της «βασίλισσας».
Τον Νοέμβριο του 2017, στην ήττα της με 105-75 από την Μπασκόνια, είχε δεχθεί 64 πόντους στο ημίχρονο.
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