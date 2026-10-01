Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: Απίστευτο 19-0 της «βασίλισσας»
Τρομερό παιχνίδι στη Σόφια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα παιχνίδι που η «βασίλισσα» ήταν... αγνώριστη στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είχε δεχθεί 63 πόντους και είχε πετύχει μόλις 43.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο με «άγριες διαθέσεις». Από το 07:52 (Ταβάρες) μέχρι το 04:14 (Σμιθ) του τρίτου δεκαλέπτου, η Ρεάλ με ένα σερί 19-0, είχε μειώσει στο τρίποντο (67-64). Όχι μόνο αυτό, αλλά 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, μετά από τρίποντο του Λουαού-Καμπαρό και δίποντο του Ταβάρες, είχε περάσει μπροστά με 75-74.
Η Χάποελ που έδειξε ένα πολύ κακό πρόσωπο στην τρίτη περίοδο, κατάφερε απλά να ισοφαρίσει σε 75-75 στο τέλος της, με βολή του Βασίλιε Μίτσιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.