Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, έκανε ένα απίστευτο σερί 19-0 στο τρίτο δεκάλεπτο.

Τρομερό παιχνίδι στη Σόφια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα παιχνίδι που η «βασίλισσα» ήταν... αγνώριστη στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είχε δεχθεί 63 πόντους και είχε πετύχει μόλις 43.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο με «άγριες διαθέσεις». Από το 07:52 (Ταβάρες) μέχρι το 04:14 (Σμιθ) του τρίτου δεκαλέπτου, η Ρεάλ με ένα σερί 19-0, είχε μειώσει στο τρίποντο (67-64). Όχι μόνο αυτό, αλλά 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, μετά από τρίποντο του Λουαού-Καμπαρό και δίποντο του Ταβάρες, είχε περάσει μπροστά με 75-74.

Η Χάποελ που έδειξε ένα πολύ κακό πρόσωπο στην τρίτη περίοδο, κατάφερε απλά να ισοφαρίσει σε 75-75 στο τέλος της, με βολή του Βασίλιε Μίτσιτς.