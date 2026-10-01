Ο Στέφανος Μακρής εντάσσεται στην ομάδα του Gazzetta για να μοιραστεί τις γνώσεις του γύρω από το μπάσκετ, παρουσιάζοντας τακτικές αναλύσεις στο post game του Gazz Floor by Novibet.

Έχοντας εμπειρία χρόνων τόσο στη δημοσιογραφία, όσο και στο scounting, ο Στέφανος Μακρής εντάσσεται στην κορυφαία ομάδα του Gazzetta για να μοιραστεί τις γνώσεις του πάνω στον χώρο του μπάσκετ. Θα συμμετέχει κυρίως στα Post Game του Gazz Floor by Novibet, ώστε να παρουσιάζει την τακτική ανάλυση μετά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

Εκτός των εκπομπών, ο Στέφανος Μακρής θα αναλύει στο Gazzetta στατιστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν με τη δική του... ματιά.

Ποιος είναι ο Στέφανος Μακρής

Ο Στέφανος Μακρής είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση, ενώ έχει ολοκληρώσει και σπουδές Αθλητικής Δημοσιογραφίας στο Ι.Ε.Κ. ΔΟΜΗ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον χώρο του τύπου το 2007 ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα Sportime και το 2008 συνέχισε στην εφημερίδα Εξέδρα των Σπορ.

Από το 2011 έως το 2016 εργάστηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΒΑ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αποτέλεσε στέλεχος της δημοσιογραφικής ομάδας του SPORT24, εργαζόμενος ως αναλυτής μπάσκετ με εξειδίκευση στην ανάλυση τακτικής και στη δημιουργία προφίλ αθλητών και προπονητών έως και το 2026.

Το 2015 επέκτεινε τη δραστηριότητά του στο κομμάτι του scouting, αναλαμβάνοντας τη θέση του International Scouting Director στην πλατφόρμα NBADraft.net, με αντικείμενο την αξιολόγηση διεθνών ταλέντων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνεργαστεί και με το Scoutbasketball.

Σε επίπεδο συλλόγων, εργάστηκε αρχικά στο τμήμα International Scouting της ΚΑΕ Μαρούσι από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2025 εντάχθηκε στο τμήμα scouting του Περιστερίου BC, ενώ από την σεζόν 2025/26 βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο του συλλόγου.

Από τον Οκτώβριο του 2026 εντάσσεται στην μεγάλη οικογένεια του Gazzetta.